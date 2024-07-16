川普交易火熱！暗殺後又獲勝訴 DJT暴漲 連槍枝商也同樂
鉅亨網編譯許家華 2024-07-16 10:27
社交媒體平台 Truth Social 母公司川普媒體與科技公司 (Trump Media & Technology) (DJT-US) 股價周一 (15 日) 大漲，係因市場反應前美國總統川普遇襲以及其機密文件案被駁回的消息。
川普媒體一度大漲 50%，最終收漲近 32%，至每股 40.58 美元，為 6 月 12 日以來的最高收盤價，也創下自川普媒體與數位世界收購公司 (Digital World Acquisition Corp.) 合併以來的最高成交量。
周一漲勢動力來自於川普在美國賓州造勢活動上倖免於一場暗殺，以及佛州法官 Aileen Cannon 周一意外駁回川普遭訴的機密文件案，認為司法部任命特別檢察官 Jack Smith 的過程違反了憲法三權分立制度。
由於其他法院與佛州裁決矛盾，Cannon 的裁決很可能會被上訴。Smith 此前曾對川普提出非法保留機密文件和阻礙政府收回文件的重罪指控，罪名多達 7 項，如果全都遭定罪，最高恐面臨 100 年刑期
川普在自家 Truth Social 平台上表示，Cannon 的裁決「只是第一步」，並表示「接下來應該快速駁回所有的政治迫害」。
計入周一交易，川普媒體今年迄今已上漲 131%，即使其股價遠高於其收益所暗示的估值。川普鐵粉和其他投機者也一直買進這檔股票。
其他被稱為「川普交易」的資產，如美元和比特幣，在這次攻擊事件後也有所上漲，因為該事件被視為提高了共和黨候選人在 11 月總統選舉中獲勝的可能性，就連槍支製造商如 Smith & Wesson (SWBI-US) 和 Sturm Ruger(RGR-US) 的股價也獲得動力，前者漲逾 11%，後者也見漲 5% 以上。
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