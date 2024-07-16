傳現貨ETF下周二上市以太幣飆逾4% 專家：表現或將優於比特幣

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 13:59

加密貨幣產業再傳利好消息，外媒引述多位知情人士報導，美國證交會 (SEC) 打算批准以太幣(ETH) 現貨 ETF 下周二 (23 日) 正式開始於美國市場交易。這個全球第 2 大加密貨幣也在聞訊後向上走漲，在亞洲交易時間午盤上漲逾 2.55%，一度漲高至 3497.65 美元，過去 24 小時內上漲 4.2%。

一位知情人士透露，SEC 官員向一名發行商表示，對最近提交的 S-1 檔沒有進一步建議，最終版本必須在周三 (17 日) 前提交，隨後以太幣現貨 ETF 可能在 7 月 23 日於美國交易所上市。

另一位消息人士也表示，以太幣現貨 ETF 將在下周一 (22 日) 收盤後上市，並在下周二開始交易。

自 SEC 今年 5 月底批准以太幣現貨 ETF 上市的關鍵文件後，市場預期上市進入最後階段，而 SEC 批准申請人的 S-1 檔就是最後一步。

知情人士表示，目前提出申請發行以太幣現貨 ETF 共有 8 家資產管理公司，預計將會同時上市，和比特幣 (BTC) 現貨 ETF 當時通過的情況一樣。

根據分析師出具最新的研究報告，在美國推出以太幣現貨 ETF 後，以太幣的表現可能將超過比特幣，因為以太幣的市場流動性較低，且以太幣儲備幾乎都由以太幣交易所支撐，處於多年來最低水平，當機構需求大幅爆發時，將立刻影響以太幣的價格，使該數位代幣直線上漲。

機構投資人 Tom Dunleavy 預測，以太幣現貨 ETF 將以每月約 10 億美元速度快速成長，最後達到 1 百億美元的規模。