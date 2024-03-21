大亞23.3MW儲能通過台電測試 近期可加入台電交易平台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-21 16:40

大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘今 (21) 日指出，志光二期光儲合一案場昨 (20 日) 通過台電能力測試，23.3MW 儲能系統近期就可以加入台電的電力交易平台，可望進一步挹注集團營收。沈尚弘進一步表示，未來能源事業將逐季往上。

沈尚弘提到，在能源事業的儲能業務中，除了光儲合一外，大亞旗下智璞儲能科技投入大台中地區，台中龍井的 100MW 的 E-dReg 儲能案場也於本月 11 日正式動工，最快明年第二季建置完成。預估未來每日可提供 20 萬度總儲能量，可供 2 萬戶家庭的每日用電，2025 年 6 月將可上台電交易平台。大亞指出，期望 2025 年可以完成 100MW 的儲能系統擴增。

能源產生方面，沈尚弘指出，雲林的漁電共生案場將在今年底取得籌設許可，2025 年 8 月可望取得施工許可，並在 2026 年 8 月掛表，積極邁向 2026 年 500MW 的目標。

其他事業體部分，電力通信事業群方面，年產能高達 3.1 萬噸，市占率約 13.24%，未來也將持續擴大電線電纜的市占率。至於漆包線事業群，市占率達 34.24%，海內外銷售額逐年成長，市占維持第一名，同時也將拓展新能源車、無人機以及低軌衛星等相關漆包線產品的推廣銷售。

截至去年，大亞集團共有 74 座屋頂型、地面型太陽能電廠，投資太陽能發電案場總裝置容量達 2112MW。此外，大亞為響應政府 2050 淨零碳排，也積極發展儲能設備，去年完成的儲能系統指標性項目包括大亞保安 4.5MW，以及大亞歸仁 2.5MW 電網調頻輔助服務，目前集團儲能自動頻率控制 (AFC) 容量已達 13MW，儲能系統達 36.5MW，也持續開發百萬瓦級的大型儲能不斷電系統 (UPS)。