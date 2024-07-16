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鉅亨速報

盤後速報 - 貿聯-KY(3665)下週(7月23日)除息8.78元，預估參考價402.72元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

貿聯-KY(3665-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.78元。

以今日(7月16日)收盤價411.50元計算，預估參考價為402.72元，息值合計為8.78元，股息殖利率2.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

貿聯-KY(3665-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。近5日股價上漲9.52%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 411.50 8.78074 2.13% 0.0
2023/07/25 309.5 9.88572 3.19% 0.096817
2022/07/14 315.5 9.4496 3.0% 0.0
2021/07/08 272.0 8.0249 2.95% 0.0
2020/07/15 217.5 9.0 4.14% 0.0

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