盤後速報 - 貿聯-KY(3665)下週(7月23日)除息8.78元，預估參考價402.72元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
貿聯-KY(3665-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.78元。
以今日(7月16日)收盤價411.50元計算，預估參考價為402.72元，息值合計為8.78元，股息殖利率2.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
貿聯-KY(3665-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。近5日股價上漲9.52%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|411.50
|8.78074
|2.13%
|0.0
|2023/07/25
|309.5
|9.88572
|3.19%
|0.096817
|2022/07/14
|315.5
|9.4496
|3.0%
|0.0
|2021/07/08
|272.0
|8.0249
|2.95%
|0.0
|2020/07/15
|217.5
|9.0
|4.14%
|0.0
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