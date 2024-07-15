盤中速報 - 貿聯-KY(3665)大漲7.12%，報413.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:14
貿聯-KY(3665-TW)15日09:14股價上漲27.5元，報413.5元，漲幅7.12%，成交1,853張。
貿聯-KY(3665-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-117 張
- 外資買賣超：-1,604 張
- 投信買賣超：+1,641 張
- 自營商買賣超：-154 張
- 融資增減：-818 張
- 融券增減：-25 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佳龍(9955)大跌7.12%，報35.85元
- 盤中速報 - 得利影(6144)急拉6.45%報53.5元，成交19張
- 盤中速報 - 寶碩(5210)大跌7.14%，報26元
- 盤中速報 - 邦泰(8935)急拉3.28%報17.15元，成交448張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇