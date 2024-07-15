盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張

主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日上漲0.2%。