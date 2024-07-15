盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 11:11
貿聯-KY(3665-TW)15日11:11上漲38.5元，股價漲停報424.5元，委買1張、委賣154張，成交6,136張。
主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日上漲0.2%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-117 張
- 外資買賣超：-1,604 張
- 投信買賣超：+1,641 張
- 自營商買賣超：-154 張
- 融資增減：-818 張
- 融券增減：-25 張
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