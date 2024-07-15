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鉅亨速報

盤中速報 - 貿聯-KY(3665)股價拉至漲停，漲停價424.5元，成交6,136張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 11:11

貿聯-KY(3665-TW)15日11:11上漲38.5元，股價漲停報424.5元，委買1張、委賣154張，成交6,136張。

主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日上漲0.2%。

貿聯-KY(3665-TW)近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-117 張
  • 外資買賣超：-1,604 張
  • 投信買賣超：+1,641 張
  • 自營商買賣超：-154 張
  • 融資增減：-818 張
  • 融券增減：-25 張

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