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鉅亨速報

盤後速報 - 宇峻(3546)下週(7月23日)除權息4.5元，預估參考價81.52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

宇峻(3546-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.5元，合計股利4.5元。

以今日(7月16日)收盤價89.60元計算，預估參考價為81.52元，權息值合計為8.08元，股息殖利率4.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

宇峻(3546-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為線上遊戲軟體研發及銷售。近5日股價下跌1.19%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 89.60 4.0 4.46% 0.5
2023/07/27 86.8 5.5 6.34% 0.5
2022/07/15 70.6 5.0 7.08% 0.0
2021/08/24 91.3 4.6806 5.13% 0.5
2020/07/24 93.0 3.3482 3.6% 0.9906

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