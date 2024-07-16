盤後速報 - 宇峻(3546)下週(7月23日)除權息4.5元，預估參考價81.52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
宇峻(3546-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.5元，合計股利4.5元。
以今日(7月16日)收盤價89.60元計算，預估參考價為81.52元，權息值合計為8.08元，股息殖利率4.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
宇峻(3546-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為線上遊戲軟體研發及銷售。近5日股價下跌1.19%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|89.60
|4.0
|4.46%
|0.5
|2023/07/27
|86.8
|5.5
|6.34%
|0.5
|2022/07/15
|70.6
|5.0
|7.08%
|0.0
|2021/08/24
|91.3
|4.6806
|5.13%
|0.5
|2020/07/24
|93.0
|3.3482
|3.6%
|0.9906
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