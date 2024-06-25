震撼！台中銀案外案 金管會遭搜索、20年來首例洩密

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 18:32

台中銀行 (2812-TW) 前董事長王貴鋒涉挪用公款遭檢方起訴，衍生案外案，有周刊報導指出金管會檢查局同仁涉及洩密，一併遭檢方依瀆職罪起訴，檢查局表示，對於此案及檢調 5 月來搜索表示非常的震撼，也很遺憾，將深自檢討內控、作業流程及教育訓練，強化資訊保密意識，此案也是金管會近 20 年來、前金檢局長李進誠案後的首例洩密。

檢查局副局長賴欣國說明，本案是金管會檢查局於 2023 年 3 月間辦理一般金融檢查時，發現該銀行及保經子公司負責人涉及不法情事，事前也有接獲一些檢舉，隨後於同年 4 月主動聯繫駐會檢察官李秉錡召開會議討論案情，後於同年 5 月初由金管會主動將告發書及事關卷證移送給新北地檢署偵辦，並持續積極配合檢調單位，提供所需資料，

另外，有媒體報導，金管會檢查局基層同仁涉嫌洩漏公務上應保密的資訊遭起訴，賴欣國說，本案是該員個人行為，本會表示遺憾，並深自檢討內部管理，已責成檢查局從內部控制、作業流程，及員工教育訓練，多方向精進改善，加強貫徹同仁對於資訊保密的認知及實踐。

根據報導內容，檢查局一名李姓稽核員與王貴鋒的秘書是同學，竟不顧金管會正暗中調查台中商銀遭掏空弊案，偷偷用手機翻拍金檢報告，傳給王的祕書。

賴欣國進一步指出，檢查局已將該名同仁調離檢查工作的組別，調整職務工作內容，未來將依本局內部規定，對該同仁進行懲處。

賴欣國說，檢調單位於今年 5 月 13 日來檢查局搜索，目前還沒有請該涉案同仁來陳述意見，因為還在等起訴書的內容，會盡快的來了解，但還是有一定的程序要走。

賴欣國透露，事實上，在 5 月 13 日檢調來搜索之前，檢查局毫無知悉，「我們也是非常的震撼」，對於今天媒體報導內容，同樣感到震撼。

該名洩密的檢查局同仁，究竟是有意為之、知法犯法或是不經意洩漏？賴欣國表示，尚未收到新北地檢署的公文或是起訴書的內容，所以等到後續再了解實際的經過與動機，或者了解該員陳述整個過程，是否有違反本會本局的相關內部規定，就會依照規定來進行懲處。

金管會主秘蔡福隆表示，對於此案，檢察局內部對資料保密是非常的嚴謹，同仁也都有非常高的保密意識，因此，發生此案，我們都非常震驚、沒有意料到，這位同仁平常表現其實也很不錯，不過，可能因為大學同學的要求，他也沒有特別去考慮到涉及違反相關規定，造成疏忽、失誤。