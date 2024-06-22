前董座王貴鋒遭求刑15年 台中銀：財業務未受影響

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-22 09:23

台中銀行 (2812-TW)20 日甫公告總經理賈德威自 7 月 1 日起退休，前董事長王貴鋒 21 日遭到檢方起訴，從重求處有期徒刑 15 年、併科罰金 5 億元。對此，公司發布重訊，強調已於 3 月 18 日改選董事長，公司財務業務均正常運作中，未受影響。而王貴鋒已於午夜前籌足 1.5 億元辦理交保。

新北檢發布新聞稿指出，王貴鋒與台中銀行保險經紀公司董事長賴麗姿，涉及公款私用，搭豪車、租私人飛機及招待所等，致使台中銀、台中銀保經兩公司受有 11 億 1872 萬元損害，王貴鋒私人獲利 4 億 7304 萬元。全案經移審新北地方法院。

對於檢方陳述台中銀及台中銀保經所受之損害金額，台中銀重訊公告指出，已列為兩家公司各該年度 (112 年以前) 之費用，因此，對於 113 年度財務及業務並無造成重大影響。