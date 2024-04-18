〈0403強震〉台中銀挺花蓮學子 捐1000萬元予縣府教育處

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 09:39

台灣 4 月 3 日發生規模 7.2 地震釀成死傷災情，也中斷了前往東部的交通要道，花蓮當地更是損失慘重。台中銀行 (2812-TW) 今 (18) 日表示，為協助花蓮受災學生度過本次困境，捐款 1000 萬元給花蓮縣政府教育處，以具體行動維護當地學子的受教權益。

台中銀行指出，除本次地震捐款外，亦不遺餘力長期支持基層運動，包含連續 5 年贊助台灣原住民棒球運動發展協會，及連續 8 年贊助重光盃全國少棒錦標賽，不僅為體育運動打下基礎，也鼓勵資源缺乏的小朋友向夢想努力。

台中銀 2023 年稅後純益 68.21 億元創史上最佳，年成長 27.64%，EPS 達 1.31 元。除了孳息資產成長進而帶動利息收入增加外，放款、信託、保險及證券等業務的順利推動，也讓台中銀的淨手續費收入穩定成長。

台中銀今年 3 月自結稅後純益 7.33 億元，月增 12.6%、年增 58.76%，第一季自結稅後純益 20.85 億元，年增 41.55%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.4 元。