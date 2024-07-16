盤後速報 - 遠雄來(2712)下週(7月23日)除息0.42元，預估參考價29.18元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
遠雄來(2712-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。
以今日(7月16日)收盤價29.60元計算，預估參考價為29.18元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠雄來(2712-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。近5日股價下跌1.34%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|29.60
|0.4181
|1.41%
|0.0
|2023/07/18
|38.7
|0.08885
|0.23%
|0.0
|2021/08/30
|38.1
|0.7
|1.84%
|0.0
|2018/08/07
|28.7
|0.112
|0.39%
|0.0
|2017/08/02
|25.0
|0.5
|2.0%
|0.0
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