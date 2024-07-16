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鉅亨速報

盤後速報 - 遠雄來(2712)下週(7月23日)除息0.42元，預估參考價29.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

遠雄來(2712-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。

以今日(7月16日)收盤價29.60元計算，預估參考價為29.18元，息值合計為0.42元，股息殖利率1.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠雄來(2712-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。近5日股價下跌1.34%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 29.60 0.4181 1.41% 0.0
2023/07/18 38.7 0.08885 0.23% 0.0
2021/08/30 38.1 0.7 1.84% 0.0
2018/08/07 28.7 0.112 0.39% 0.0
2017/08/02 25.0 0.5 2.0% 0.0

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