花蓮旅遊觀光變慘業 旺季將至 優惠方案齊出搶客大作戰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-08 15:10

「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案中，自由行旅客於 6 月 1 日至 9 月 30 日入住有參與補助活動的花蓮旅宿，每房最高可享 1000 元補助。

據花蓮旅館同業公會在 4 月底估算，震後花蓮旅宿業住房率平日、假日不足 5%，若影響擴大到 7 月，整體花蓮觀光的經濟損失恐超過 15 億元，其中，遠雄遊憩在花蓮的 3 個品牌 (遠雄悅來飯店、悅樂旅店和海洋公園) 的整體營業損失至少上億元。

武祥生說，實際上花蓮旅遊沒有那麼悲觀，鐵路和空中交通均正常行駛中，現在最大問題地震對民眾消費信心的摧毀，從 403 大地震後，每日遠雄悅來大飯店的訂房均大量取消，造成全面性的衝擊，至今住房率降到僅剩 10%，第三季也受到影響，未來的確需要投入更多勇氣與具體實際作為，翻轉花蓮的觀光，

遠雄來統計，6 月雖來電詢問的旅客有明顯回升，但接單並未明顯反映，距離目標的 7-8 月住房率還差了 30%，不過，隨著振興措施有望開始發酵，對 8 月相對樂觀。

為因應市場變化，遠雄悅來房價約調降 20%，平均每房降至約 8000 元左右，並配合遠雄海洋公園給出更多回饋的住房專案。

事實上，除了地震衝擊，台灣觀光業在亞洲面臨非常大的競爭，國人前往日本、越南和泰國等地旅遊熱潮旺盛，武祥生不諱言，「我們不能再吃疫情財或是兩岸往來的機會財，現在國旅要面對非常直接的競爭，若沒有更好的產品、價格和服務，就很難脫穎而出」。