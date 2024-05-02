〈台股盤後〉台積電走弱拖累 終場跌174點收20222點失守月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 14:12
美股科技股昨 (1) 日下跌，影響台股今 (2) 日表現，尤其台積電下跌 18 元，拖累台股大盤指出跌逾百點，終場跌 174.16 點或 0.85%，以 20222.44 作收，收在今天最低點，雖然跌破月線，不過守住 5 日線，成交量 3888.6 億元。
觀察今天權值股表現多數走弱，台積電 (2330-TW) 摜破 5 日線及月線，跌 18 元，跌幅達 2.28%，鴻海 (2317-TW) 同樣走跌，跌 1.28%，台達電 (2308-TW) 跌 3.43%，日月光 (3711-TW) 也跌 2.36%，大立光 (3008-TW) 跌 0.69%。不過聯發科 (2454-TW) 力守千元大關，漲 0.81%。
不過營建類股今天紅通通，多檔亮燈漲停，包括遠雄 (5522-TW)、昇陽 (3266-TW)、皇昌 (2543-TW)、國揚 (2505-TW)、大將 (1453-TW)、上曜 (1316-TW)、隆大 (5519-TW)、鄉林 (5531-TW) 以及聯上發 (2537-TW)。其他如宏盛 (2534-TW)、工信 (5521-TW)、冠德 (2520-TW) 及國產 (2504-TW) 等也都漲逾半根停板。
航空與觀光類股今天也有所表態，長榮航 (2618-TW) 漲 4.08%，華航 (2610TW) 漲 2.63%。寒舍 (2739-TW) 強攻漲停鎖住 73.2 元，新天地 (8940-TW) 漲 4.49%，其他如夏都 (2722-TW)、六福 (2705-TW)、鳳凰 (5706-TW)、王品 (2727-TW)、華園 (2702-TW) 以及遠雄來 (2712-TW) 皆有 2% 至 3% 的漲幅。
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