〈台股盤後〉台積電走弱拖累 終場跌174點收20222點失守月線

美股科技股昨 (1) 日下跌，影響台股今 (2) 日表現，尤其台積電下跌 18 元，拖累台股大盤指出跌逾百點，終場跌 174.16 點或 0.85%，以 20222.44 作收，收在今天最低點，雖然跌破月線，不過守住 5 日線，成交量 3888.6 億元。