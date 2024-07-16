晶技自結上半年稅前賺12.74億元年增5成 每股賺4.11元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 19:24

台灣頻率元件業龍頭晶技 (3042-TW) 今 (16) 日公布最新營收及獲利資訊，2024 年 6 月因客戶盤點因素，單月營收爲 9.5 億元，月減 2.86%，年增 15.06%，單月稅前盈餘 2.07 億元，年增 11.9%，2024 年 1-6 月稅前盈餘 12.74 億元，年增 50%，每股稅前盈餘達 4.11 元。

晶技對美系手機客戶的新機需求已開始自 6 月出貨，加上車用業務的需求，晶技也看好 2024 年第三季旺季市場需求高成長力道。

晶技 2024 年第二季營收 29.23 億元，季增 6.14%，優於原預期的 5% 季成長，年增 20.47%，而下半年將進入市場的需求旺季。法人估晶技 2024 年第三季營收將較第二季有雙位數成長並達 31 億元，創 8 季以來單季營收新高。

晶技獲華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 每股 93.5 元全數認購，總金額達 23.375 億元。晶技指出，私募增資股款已全數到位，且華新科集團也還不斷自集中市場購入晶技股票，集團累計持股超過 10%。

晶技股東會經通過發行 2.5 萬張現增私募股權，由華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 93.5 元全數認購，以總金額 23.375 億元，取得晶技增後的 7.46%，同時，且華新科集團也還不斷自集中市場購入晶技股票，累計持股超過 10%。