雲品總座：今年宴會市況很悲觀 後市已出現三大趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-02 18:04

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 總經理丁原偉今 (2) 日指出，今年宴會市況很悲觀，觀察到農曆年後市場上已辦理高達 200-300 場婚禮行銷活動，顯示婚宴需求不強，預料未來婚宴業者間的差距和消費級距將更兩極化，而此狀況，反而對雲品有利。

丁原偉說明，婚宴市場見到三大趨勢，估算今年結婚對數從 14 萬降至 12 萬，同時，登記結婚而不辦婚禮者逆勢增加 20%，亦即整體婚宴需求減少，「宴會業壓力很大」，要想辦法辦婚禮活動集客接單。

不僅如此，新人即便舉辦婚宴，桌數較過往減少 30% ，「頂多辦 15-20 桌」；第三，桌價表現更 M 型化， 高端消費者希望婚宴佈置更精緻、吃的更好。

在這些趨勢下，丁原偉認為，宴會業者的競爭差距會越來越大，旗下君品 Colletion 以中小精緻化為定位，反而有利吸引更多業主洽談合作。

君品 Collection 委託案占雲品整體宴會業務比重 75%，而宴會占餐飲業績比重達 76%，丁原偉說，本月預計要簽約的委託經營案已有 3 個。