漢來美食前5月營收創高 台北宴會廳尾牙春酒訂席已近滿

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 15:47

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日公布 5 月合併營收 4.44 億元，月增 14.92%，年增 16.35%，創同期新高，累計前 5 月合併營收 25.1 億元，年增 22.86%，也創同期高，漢來美食表示，除了品牌持續展店，婚宴訂席需求明顯增加，台北漢來宴會廳年底尾牙和明年春酒已一廳難求。

漢來美食指出，母親節逐漸延伸成為母親月，帶動了整個 5 月的消費熱絡氣氛，各店優異業績年成長超過 10%，同時，漢來美食旗下中餐體系每年共推出 15000 組端粽，包括名人坊、翠園粵菜餐廳、紅陶上海湯包、漢來蔬食，早在 5 月底即全部完銷。

漢來美食進一步觀察到，婚宴訂席需求明顯增加，台北漢來宴會廳營收達成率 110%，尤其 6 月初的 COMPUTEX 4 天展期的會議及訂席表現亮眼，各大廠也因感受到台北漢來精緻場地和優質服務，同時間搶訂年底尾牙及明年春酒場地，呈現一廳難求。

另在高雄漢來本館與巨蛋宴會廳，6 月業績年增近 20%，其中商務宴客比例增加，又適逢畢業季，謝師宴訂席桌數甚至高出 1 倍。

在展店方面，自 2020 年起上菜片皮鴨專賣店南崁首店開張，由於深受消費者歡迎，7 月將在高雄夢時代開設第 3 家分店。