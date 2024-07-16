〈力積電法說〉海外合作僅提供技術與建廠協助 不參與各國補貼申請

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 16:40

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (16) 日召開法說會，針對外界關心的海外合作布局，力積電重申，公司僅從事技術移轉與建廠協助，對公司財報及現金流量有正面效益，以協助自家銅鑼新廠的發展。

力積電強調，由於個別的海外技轉對象，均有向各國政府申請補助款，力積電不參與合作夥伴對其政府補貼之申請，也不承擔因政府補助所衍生的營運、法律及財務擔保責任。

力積電也要求合作夥伴須有完整且合理的營運計畫，包含客戶訂單，確保持續運營，更要有明確可行的財務計畫，來支應技轉、建廠等計畫執行，公司將根據協議協助合作夥伴建設晶圓廠、培訓技術人力，並提供成熟製程技術。