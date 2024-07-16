〈力積電法說〉海外合作僅提供技術與建廠協助 不參與各國補貼申請
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 16:40
晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (16) 日召開法說會，針對外界關心的海外合作布局，力積電重申，公司僅從事技術移轉與建廠協助，對公司財報及現金流量有正面效益，以協助自家銅鑼新廠的發展。
力積電強調，由於個別的海外技轉對象，均有向各國政府申請補助款，力積電不參與合作夥伴對其政府補貼之申請，也不承擔因政府補助所衍生的營運、法律及財務擔保責任。
力積電也要求合作夥伴須有完整且合理的營運計畫，包含客戶訂單，確保持續運營，更要有明確可行的財務計畫，來支應技轉、建廠等計畫執行，公司將根據協議協助合作夥伴建設晶圓廠、培訓技術人力，並提供成熟製程技術。
細分地區別來看，力積電認為，印度積極發展半導體產業，在國家政策支持下問題不大，日本與先前的看法維持一致，原則還是提供技術與建廠，目的是對公司財務與現金流有所助益，並加速銅鑼新廠發展，是當時決定執行國際合作的初衷。
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