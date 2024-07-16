雄獅將開賣迪士尼探險號行程 估全年郵輪銷售人次突破8萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-16 16:09

獅 (2731-TW) 今 (16) 日宣布，將開賣首度以亞洲為母港的迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」相關行程，預計於第四季上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估全年銷售有望突破 8 萬人次，營業額占整體營收約 7-8%。

雄獅 6 月 5 日起引進挪威郵輪「奮進號 Norwegian Spirit」首航台灣，船上提供多達 6 個免付費餐廳，深獲台灣旅客喜愛。

雄獅統計，台灣旅客在船上平均每日享用 5.6 餐，對牛排更是情有獨鍾，平均每日消耗逾 200 公斤，是奮進號過往海外航程的 2 倍以上，創下該船紀錄。

雄獅發言人賴一青說，為提供台灣旅客更好的郵輪體驗，船上服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上並設有雄獅專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少 20 位雄獅工作人員，提供諮詢岸上觀光、消費帳務、付費餐廳預約、尋人服務等協助。

展望下半年郵輪市場，賴一青指出，將鎖定 Fly Cruise 旅遊商品，例如，獨家開賣甫於 7 月全新下水、排水量超過 23 萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13 日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於第四季上架。