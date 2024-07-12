旅展登場 鳳凰祭大折扣炒熱秋冬旅遊買氣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 12:27

鳳凰表示，近兩年極光大爆發，可說是極光的話題年，入住「極光玻璃屋」詢問度破錶，「幸福極光 - 北歐破冰船. 帝王蟹 10 天」安排入住 2 晚極光屋，限定團早鳥最高每人減 1 萬元，是旅展現場的重量級好康，出發日訂在明年 1-3 月的最佳極光季節，並推出 12 月 28 日唯一跨年團，同時，春節出發席位已有旅客報名。

而針對熱門的歐洲旅遊，鳳凰對義大利、英法、荷蘭、南法等提供限定團第二人減 5000-8000 元不等的折扣。

鳳凰進一步提到，郵輪於今年暑假銷售相當熱絡，歌詩達莎倫娜號的日韓航程和名勝世界壹號暑假暢遊日本，皆已剩下零星艙房，名勝世界壹號特別加開 9 月航次，其他還有頂級雅奢的維京遊輪日本之旅限時每房減 2 萬元、以及歌詩達郵輪阿拉伯奇航和地中海航線也有優惠。