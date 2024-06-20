雄獅看各行業缺工缺料 王文傑：親自帶領變革創新

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 17:33

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (20) 日召開股東常會，董事長王文傑表示，目前各產業均面臨缺工、缺料等情況，因此，如何運用資訊、科技甚至是 AI 技術，將會是引領雄獅變革的一大重點，明年是雄獅邁入 40 周年的重要里程碑，將親自帶領雄獅創新。

王文傑指出，旅遊產業在疫情期間面臨重大的挑戰，依然堅守公司治理，盡全力維護經營團隊，雄獅在經歷疫情的淬煉後，去年和今年上半年皆交出亮眼的成績單，感謝各位股東、董事和全體員工支持。

雄獅董事總經理黃信川進一步提到，經營和產品方面將以「郵輪」、「鐵道」和「永續發展」為主軸，持續布局郵輪事業、軌道經濟和綠色旅遊。

其中，雄獅在郵輪市場將啟動全球 Fly Cruise 前往加勒比海、阿拉斯加和地中海等地；鐵道則繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵之後，今年增加阿里山林鐵「福森號」和「栩悅號」列車，總計達 6 輛列車營運，在海外也推出九州七星號、瑞風號、四國三大列車物語、洛磯山登山者號等特色觀光列車行程。

此外，雄獅今年將加速推動綠色旅遊的企業藍圖，設計更多符合聯合國 17 項永續發展目標 SDGs 的旅遊行程，並與台灣樂活永續協會等公益性社會團體深度交流。