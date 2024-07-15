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台股

外資錢進低波動資產 這兩檔除息操作不同調

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 19:10

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外資錢進低波動資產 這兩檔除息操作不同調。(鉅亨網資料照)

台股今 (15) 日量縮小跌 37 點，收在 23,879 點，力守十日線，由於川普遇襲，外資部分資金也轉進低波動的債券與 ETF，如復華富時不動產、中信優息投資級債等，但對於今日除息的中信金與國票金看法則大不同，大買國票金 2.3 萬張、卻調節中信金 1.8 萬張。

三大法人合計賣超 199.24 億元，外資賣超 139.42 億元，連二賣；自營商賣超 106.17 億元，連七賣，投信獨扛大盤，買超 46.34 億元，連十一買；期貨方面，外資減碼空單 4,021 口，未平倉口單口數降至 36,218 口。

隨著美國總統候選人川普遇刺，外資部分資金也轉進低波動的債券與 ETF，如復華富時不動產 (00712-TW) 張數高達 3.1 萬張，高居外資買超第一，中信優息投資級債 (00948B-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW) 等也有 6,000 張以上的水準。

外資也看好今日除息的國票金 (2889-TW)，大買 2.3 萬張，其餘金控如富邦金 (2881-TW)、第一金 (2892-TW) 也各有 1.1 萬張、9,000 張左右的水準，同時也加碼中鋼 (2002-TW)、國統 (8936-TW) 等傳產類股。

外資賣超瞄準漲多個股，包括新光金 (2888-TW)、瑞軒 (2489-TW)、英業達 (2356-TW)、中信金 (2891-TW) 與金寶 (2312-TW) 等，張數都在 1.4 萬張以上，顯現外資逢高調節意識升溫。

投信與自營商也與外資有志一同，雙雙調節中信金，賣出 1.9 萬張、9,000 張，但投信在鴻海與富邦金則是與外資對作，減持各 1,000 張左右。

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台股除息川普低波動資產債券

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金寶26.7-3.09%
中信金37.65-1.95%
第一金290.35%
富邦金90.9-1.09%
國票金15.75-0.94%
新光金11.75-1.67%
瑞軒266.12%
英業達56.6-4.07%
國統84.19.93%
中鋼23.41.30%
復華富時不動產10.050.70%
國泰智能電動車24.413.34%
中信優息投資級債10.170.00%

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