外資錢進低波動資產 這兩檔除息操作不同調

台股今 (15) 日量縮小跌 37 點，收在 23,879 點，力守十日線，由於川普遇襲，外資部分資金也轉進低波動的債券與 ETF，如復華富時不動產、中信優息投資級債等，但對於今日除息的中信金與國票金看法則大不同，大買國票金 2.3 萬張、卻調節中信金 1.8 萬張。