〈金控攻ESG〉金融業首位！合庫推動性平 獲新興市場性平企業全球排名12

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 10:51

合庫 (5880-TW) 積極打造幸福職場，致力落實性別平權、提升員工福利，於國際性別平等研究機構 Equileap 出版之「2024 年性別平等報告及排名」(Gender Equality Report & Ranking (2024)) 中，自 24 個新興市場 1500 家企業脫穎而出，名列性別平等企業第 12 名，同時為臺灣金融業首位。

合庫金控積極提倡性別平等，依 2023 年統計，集團女性占職場員工之比例約占 59%，其中管理階級人員中女性比例約占 56%，各項職級之性別比例達到平衡，不分性別提供完善的培訓以持續培養優秀人才；同時定期檢視現行制度、員工性別及薪酬比例，辦理性別平等教育訓練，訂定職場性騷擾防治政策，提供員工安全、友善、杜絕性侵害或性騷擾之空間。

合庫自 2023 年入選「彭博性別平等指數」評比，本次再次入選「Equileap 新興市場性別平等企業」，顯示合庫積極實現性別平等，致力永續經營發展理念，已深獲國際認證肯定。