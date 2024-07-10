首家通過SBTi公股金控 合庫TCFD揭露再獲BSI最高等級認證
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-10 18:28
合庫金控 (5880-TW) 積極因應氣候變遷風險，繼去 (2023) 年通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）審核，為首家通過中期減碳目標審核之公股金控，其 TCFD 揭露再度榮獲英國標準協會（BSI）「Level-5+：Excellence」最高等級認證。
合庫金於 2023 年 8 月通過 SBTi 審核，為臺灣首家通過中期減碳目標審核之公股金控，同年更將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，由董事長擔任主委，全體獨立董事擔任委員。繼 2023 年發布集團首本 TCFD 報告書後，持續強化永續治理，並成為首家加入自然相關財務揭露工作小組（TNFD）論壇會員之公股金控，2024 年發布集團首本氣候暨自然相關財務揭露報告書，循序導入 TNFD 框架，將永續視野擴展至自然資本與生物多樣性。
合庫致力於將氣候風險融入日常營運活動，訂定氣候策略三大主軸「引領企業轉型、邁向淨零未來」、「推動零碳管理、強化氣候韌性」及「使用綠色能源、落實低碳營運」；扶植綠能產業，並提供轉型融資服務，另結合 SBTi 之中期減碳目標，檢視自身營運減碳及轉型低碳經濟之執行績效。合庫同時採用 TNFD 之 LEAP (Locate、Evaluate、Assess、Prepare) 評估流程，辨識分析自身營運及金融業務活動對自然資本之依賴性，以及對自然生態之影響性，進行營運策略與資源配置。
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