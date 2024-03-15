捷流去年EPS達7.68元 擬配息4.8元殖利率達5.13%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 09:02
閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 公布 2023 年獲利及股利，全年稅後純益 3.31 億元，年減 0.51%，每股純益 7.68 元，擬配發 4.8 元股息，依 3 月 14 日收盤價 93.5 元計算，現金殖利率為 5.13%。
捷流戮力深化多元產業工業閥門業務接單動能，客戶訂單拉貨保持良好需求，且隨著中國、台灣地區主要客戶持續推進新廠擴建、產能高值化投入等，並助力整體產能稼動率保持一定水準之上， 2023 年全年合併營收達 26.1 億元，年增 2.33％，稅後淨利 3.31 億元，年減 0.51%，由於股本膨脹影響，2023 年每股純益 7.68 元，仍較 2022 年持穩。整體毛利率仍達 32%，與 2022 年相當，另一方面，捷流持續完善垂直整合效益、精實內部營運良好管控，2023 年營業利益率達 16.43％，較 2022 年精進。
捷流指出，考量公司整體財務體質健全，今日董事會決議通過 2023 年擬配發每股 4.8 元現金股利，配發率達 62.5％，配發率已連續 5 年逾 6 成，依 3 月 14 日收盤價格 93.50 元計算，現金殖利率為 5.13%。
捷流 2024 年 2 月營收爲 1.83 億元，不畏適逢農曆春節工作天數少，2 月營收仍較上月成長 1.38%，年減 19.33%。累計 2024 年 1-2 月營收達 3.64 億元，較去年同期減少 13.63%。捷流指出，工業閥門產品訂單拉貨需求目前保持穩定態勢。
展望 2024 年第一季，捷流仍戮力擴展業務接單、開拓新客戶業務契機，且集團擁有中國、台灣兩岸生產基地，可因應客戶訂單需求調配廠區生產，有效滿足訂單交期等優勢，另一方面，捷流長期仍看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG 船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以及半導體、高科技電子供應鏈區域化發展，皆有助於創造捷流營運良好成長動能。
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