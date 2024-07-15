00919發紅包！受益人平均入帳7358元 今年來績效上漲22%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 14:38

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 今 (15) 日第五次配息發放日，許多受益人醒來戶頭多了配息收入，可謂一早被錢香醒。據了解，00919 以除息前 80 萬 3649 位受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到 7358 元，今年來績效累計上漲 22.05%。

00919 此次配息，平均每位入帳 7358 元，等於每個月有 2452 元配息收入，相較上次配息，每位受益人平均每月 2316 元息收，本次每月增加 136 元，成長幅度約 5.8%，息利雙收讓股民笑呵呵。

財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息 ETF 供投資人選擇。

不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

以今年來規模與受益人都具遽增的 00919 來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過兩成，堪稱息利雙收高息 ETF。

據了解，00919 所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。