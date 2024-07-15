〈ESG狂潮〉土銀永續報告書連6年獲金管會「公平待客原則評核」肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 17:24

土地銀行 113 年 6 月發布《2023 臺灣土地銀行永續報告書》，聚焦永續金融、環境永續、社會價值創造與參與等核心目標，已發行 6 年，且今年更第 6 年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」結果之肯定，展現土銀永續經營成果。

土銀繼去年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎「永續報告類金獎」、「社會共融領袖獎」與「性別平等領袖獎」；卓越銀行評比「非金控類別最佳 ESG 永續獎」；以及旺旺中時金融服務評鑑大賞「永續發展獎」、「樂齡友善獎」等獎項，《2023 臺灣土地銀行永續報告書》再於今年獲金管會第 6 度肯定。

根據「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，金融業應於每年 8 月底前發布永續報告書並加強揭露永續指標。土銀今年發行的第 6 本「永續報告書」除依循全球報告倡議組織 (GRI) 通用準則，另參考氣候相關財務揭露 (TCFD) 框架、聯合國永續發展目標 (SDGs) 及永續會計準則委員會 (SASB) 指標作為永續報告書報導原則。

在推動永續金融方面，土銀以授信、投資、商品三面向發揮金融影響力。以授信來說，土銀重視全球環境與氣候變遷等議題，推出「建築綠色融資」、「綠建築房貸」及「綠色 ESG 汽車專案貸款」，另積極推動再生能源相關貸款，扶持我國六大核心戰略產業發展，截至去年底，六大核心戰略產業融資餘額已達 3,808 億元，並獲金管會頒發「辦理六大核心戰略產業放款優等獎」。

以投資而言，土銀除將 ESG 因子納入投融資及商品審查流程，落實股東監督角色，並發行可持續發展債券規模達 45 億元，所募資金用於綠色投資及社會效益投資計畫。在落實環境永續方面，研擬風險因應策略及差異化管理措施，訂定多項指標與目標，土銀氣候風險相關財務揭露（TCFD）並獲得英國標準協會 BSI「Level 5+：Excellence」最高等級認證。

在低碳營運部分，土銀已完成國內外全數據點溫室氣體盤查並取得 ISO14064-1 溫室氣體查驗聲明書，且營業總部通過「ISO 50001 能源管理系統」及「ISO 14001 環境管理系統」二項國際標準認證，朝低碳永續目標持續邁進，其中南港分行更透過替換冰水主機之溫室氣體自願減量專案，成為「氣候變遷因應法」修法後全國首例通過的碳權專案，預估減碳可達 110 公噸二氧化碳當量。