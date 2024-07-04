生成式AI需求快速增 宏碁資訊營收寫三大新猷
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 17:40
宏碁資訊 (6811-TW) 今 (4) 日公布 6 月合併營收達 12.72 億元，月增幅 224.04%，年增 1.71%，創單月新高紀錄，第二季合併營收 23.82 億元、上半年合併營收 45.52 億元，也同創單季新高、同期新高，顯示生成式 AI 服務的發展已是快速成長的進行式。
宏碁資訊表示，業績成長的主因在於企業客戶持續上雲，增加採購雲端服務，並加碼投資人工智慧的各種運用。
宏碁資訊也透露，目前已超過 30 家以上的企業與政府單位，經由宏碁資訊的生成式 AI 加速器平台服務，開始 AI 的旅程。
日前宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 也宣布，近日與 Google Cloud 攜手投入機器學習開發部署平臺 Vertex AI 與雲端服務量能，在經濟部中小及新創企業署的支持下，三方齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」專案計畫。
宏碁智雲將為新創團隊提供一系列的生成式 AI 工具和雲服務，協助新創規劃適合其產品服務的 AI 應用與解方。
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