生成式AI需求快速增 宏碁資訊營收寫三大新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-04 17:40

宏碁資訊 (6811-TW) 今 (4) 日公布 6 月合併營收達 12.72 億元，月增幅 224.04%，年增 1.71%，創單月新高紀錄，第二季合併營收 23.82 億元、上半年合併營收 45.52 億元，也同創單季新高、同期新高，顯示生成式 AI 服務的發展已是快速成長的進行式。

宏碁資訊表示，業績成長的主因在於企業客戶持續上雲，增加採購雲端服務，並加碼投資人工智慧的各種運用。

宏碁資訊也透露，目前已超過 30 家以上的企業與政府單位，經由宏碁資訊的生成式 AI 加速器平台服務，開始 AI 的旅程。

日前宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 也宣布，近日與 Google Cloud 攜手投入機器學習開發部署平臺 Vertex AI 與雲端服務量能，在經濟部中小及新創企業署的支持下，三方齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」專案計畫。