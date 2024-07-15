國泰證搶高齡客群 啟動銀色櫃檯服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-15 13:04

隨著台灣將步入超高齡社會，國泰證券今 (15) 日指出，有感於台灣高齡族群使用金融服務常碰上困難， 為落實公平待客服務精神，7 月起於全台 9 家實體分公司啟動「銀色櫃檯」，打造快速通關的高齡專屬櫃檯，並提供多項無障礙設備。

國泰證券總經理周冠成表示，堅持金融消費者權益至上，嚴格要求從業人員具備最高水準的公平待客素養和專業能力。

為表達對高齡族群的關懷與重視，國泰證的「銀色櫃檯」，提供免等候快速通關，並設有老花眼鏡、無輪扶手椅、坐架式放大鏡、視障簽名尺規等多項無障礙設備。

而為確保「銀色櫃檯」運作順暢，國泰證特別針對從業人員設計一系列專業培訓計畫，並由各分公司繪製金融圖卡，將複雜的金融服務內容，轉化成淺顯易懂的圖示，協助高齡客戶充分理解自身所辦理的業務項目。

國泰證參考日本做法，在「日本金融機構高齡客戶支持對應報告書 」中指出，面對高齡族群，最核心的重點為如何確認其對金融商品的判斷能力和理解風險的能力，並在尊重高齡族群自主性的同時，避免其因判斷能力下降，受到財產侵奪或金融剝削。