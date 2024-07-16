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台股

〈台股開盤〉台積電原地踏步 金融股撐盤 平盤附近量縮觀望

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 09:54

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〈台股開盤〉台積電原地踏步 金融股撐盤 平盤附近量縮觀望。(鉅亨網資料照)

台股今 (16) 日在權值電子股依舊休兵，資金轉向金控與非半導體族群，帶動大盤穩步小漲，最高達 23967 點，漲幅在百點內，守穩十日線，預估今日成交量 4200 億元，持續較昨日收斂。

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW) 在平盤附近游走，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅都在 1% 左右，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 跌幅也都大於 1%，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 逆勢撐盤，推動大盤上漲。

今日市場焦點轉移至被動元件，龍頭股國巨 (2327-TW) 強漲超過半根，重返 800 元大關，創下近六年來新高，華新科 (2492-TW)、臺慶科 (3357-TW)、佳邦 (6284-TW) 等也都躍居盤上，族群漲勢相當凌厲。

ASIC 族群也一片紅通通，巨有科技 (8227-TW)、智原 (3035-TW)、安國 (8054-TW) 漲幅都達 6%，其他如威盛 (2388-TW)、金麗科 (3228-TW)、創意 (3443-TW) 漲幅也都在 2% 以上。

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台股國巨華新科被動元件

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台積電10652.40%
金麗科380.51.33%
威盛125.52.87%
安國173.54.83%
智原356.55.16%
佳邦100.51.52%
臺慶科147.53.15%
華新科125.51.21%
國巨8023.89%
國泰金65.30.46%
富邦金91.40.55%
日月光投控178.5-0.56%
廣達3250.62%
聯發科13550.00%
鴻海215.5-0.46%
巨有科技256.54.48%
創意15851.93%

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偏強
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50%

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