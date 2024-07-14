〈台股風向球〉台積電法說恐利多出盡？行情陷入震盪加劇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-14 12:20

台股上周五雖回檔 473 點，一周來合計仍上漲 360 點，隨著美股周五轉強，台股本周有望再度站上 24000 點，不過，台股交易員認為，台積電法說周四 (18 日) 登場，也不排除有利多出盡的可能，畢竟「漲多就是最大利空」是股市的一種慣性，短線恐有震盪加劇風險。

究竟現階段拉回就是買點，抑或是漲多是最大利空，近期受投資人的激烈討論，台股交易員說，現在的心態是─進場怕買貴，不進場又怕驚驚漲，因此，可以等待台積電法說後，短線出現一波明確方向，在此之前，來回震盪可能加大。

外資上周五在集中市場賣超多達 417 億元，為 6 月 25 日以來新高，也是今年的第五大單日賣超，主要是對台積電 (2330-TW) 強力賣超達 570 億元，鴻海 (2317-TW) 也遭提款 209 億元，中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均遭賣 48 億元左右，元大 50(0050-TW)、雙鴻 (3324-TW) 和長榮 (2603-TW) 均遭賣在 30 億元上下。

台股交易員認為，台積電、鴻海是一個多方的信心指標，儘管內外資對作，指數下檔有撐，但仍要提防外資對大型電子權值股連續提款造成的壓力。

永豐投顧也認為，儘管周四台積電第三季法說，市場對其抱持樂觀，但上周四美國 CPI 數據的利多出盡表現須警惕，應觀察個股和市場量能變化，不排除本周市場波動恐放大，可能不再是一路向上。