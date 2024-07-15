〈焦點股〉保瑞併購效益顯現推升CDMO業務 股價漲停拚千金股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-15 13:03

保瑞 (6472-TW)6 月下旬宣布收購位於美國馬里蘭康登鎮的無菌針劑廠，持續強化全球 CDMO 事業，同時也推升保瑞 CDMO 業務，激勵保瑞今 (15) 日開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 946 元，有望重回千金股行列。

保瑞今天早盤以 868 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 946 元，拉出一根長紅 K，力拚站回所有均線，成交量超過 5000 張。觀察三大法人上周籌碼動向，上周三大法人合計賣超保瑞 327 張。

保瑞於 6 月下旬宣布斥資 9.7 億元併購美國公司 Emergen 旗下無菌針劑廠，此一併購為保瑞在美國的第三座生產基地，也是保瑞第一座無菌針劑廠。

保瑞提到，針劑產能是保瑞為完整 CDMO 業務服務而積極尋找的市場機會，更是拓展全球 CDMO 代工業務的重要一步，讓原先已有生產生技藥品無菌製劑原料藥能力的保瑞，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力。