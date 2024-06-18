台灣大併台灣之星效益顯現 1至5月電信營業利益成長近6成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 18:26

台灣大 (3045-TW) 今 (18) 日指出，合併台灣之星半年繳出亮眼成績，今年 1 至 5 月電信營業利益成長近 6 成，合併案呈現 1+1 大於 2。總經理林之晨表示，台灣大第一季 5 大財務指標居業界第一，獲利進入加速期，2025 年可望實現全年綜效。

台灣大指出，去年 1 至 5 月台灣大電信營業利益為 44 億元，若加上台灣之星虧損的 12 億元，合併應為獲利 32 億元。不過合併台灣之星後，今年累計 1 至 5 月電信營業利益突破 50 億元，成長近 6 成，表現亮眼。

此外，台灣大雙網整併進度超前 4 個月，帶動 4G 用戶升級續約 5G 用戶的平均月租費增加 46%。台灣大今年第一季獲利成長動能強勁，電信營收與 EBITDA 呈現雙位數成長，加上總營收年增金額、營業利益及稅後純益年增幅度等 5 大財務指標居業界第一。林之晨看好，2025 年獲利優於今年。