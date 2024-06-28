台灣大哥大連7年入選「台灣永續指數」成分股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 11:43

國內首檔結合 ESG、財務指標的投資型 ESG 指數「台灣永續指數」日前公布最新成分股名單，台灣大哥大連續 7 年入選，並獲頒成分股專屬標章。台灣大哥大以世界級標準落實永續治理，合併台灣之星後，2024 年第一季獲利成長動能強勁，電信營收與合併 EBITDA 雙指標雙位數成長，運用 AI、大數據等科技力量，帶動社會共好，為股東、員工、客戶等 8 大利害關係人創造最大價值。

「台灣永續指數」以 FTSE4Good 新興市場指數成分股中臺灣上市公司股票為初審合格，再經財務指標及出版永續報告書篩選決定成分股，用以表彰實踐永續發展責任符合指數規則之臺灣企業，目的是提供投資者選擇 ESG 表現優良的上市公司的指標。

台灣大哥大董事長：運用 AI 等數位科技 打造永續與包容的世界

台灣大哥大董事長蔡明忠：運用 AI 等數位科技，打造永續與包容的世界。(圖：台灣大提供)

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣 5G 開台迄今 4 年，進入規模化發展關鍵期，AI 也正在全球帶來全面性的變革，徹底翻轉人類生活未來的樣貌；此關鍵時刻，台灣大哥大也順利完成合併台灣之星，讓台灣電信產業進入三雄鼎立的全新時代，期許從台灣出發，放眼國際，發揮資通訊核心能力，連結集團綜效，串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，掌握 AI 商機，拓展 5G 生態系，引領産業智慧化、綠色化。

蔡明忠提到，企業愈大責任愈重，台灣大哥大以深化永續發展、積極從 ESG 三面向布局來回應所有利害關係人的期許，今年參與全球交通載具電動化倡議 EV100(Electric Vehicle 100%)，具體承諾 2030 年前全公司交通載具 100% 電動化，並擴大再生能源布局，朝 2040 RE100 與 2050 Net Zero 目標邁進；以科技力解決詐騙、個資外洩等重大社會問題、持續關注生物多樣性、彌平數位落差、扶植科技人才，竭力讓每個人都能從數位世界中受益，打造永續與包容的世界。

隸屬董事會層級的永續發展委員會 定期檢核永續發展目標

台灣大哥大將永續治理視為公司營運最高指導原則，制定「2035 心大願景計畫 (Zetta Connected 2.0)」永續策略發展藍圖，推展 54 項 ESG 相關業務之目標設定 KPIs，並設置隸屬董事會層級之永續發展委員會，由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人，每半年召開會議，以公司治理最高規格定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

響應國際永續倡議 RE100 及 EV100 高度落實氣候治理

台灣大哥大遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在 1.5°C」情境通過 SBTi 2050 年淨零路徑審查的電信業者，2022 年即加入 RE100(100% Renewable Energy)，承諾 2040 年 100% 使用綠能、2050 年達到淨零排放。更於 2024 年加入全球交通載具電動化倡議 EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過 EV100 會員中承諾最完整的企業。

另外，加入「富邦能源綠能投資平台」，成立控股公司「富邦能源」，預計投資 380MW 光電案場以及開發 354 MW 儲能案場，加速台灣大哥大及富邦集團再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

AI 科技防詐 偵測超過 1.3 億個可疑網域

台灣大哥大運用大數據與 AI 反詐偵防技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等 5 大利害關係人，建立完整反詐生態系。台灣大哥大「反詐戰警企業版」透過 AI 識別勒索軟體和混淆性釣魚網站，已偵測超過 1.3 億個可疑網域，更為上百家來自零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒。同時，更是台灣第一家提供名人社群媒體偵測的業者，已協助近 300 家企業、名人偵測，精準分析是否有政府機關高層、上市櫃公司高層或名人遭詐騙集團冒用。

「反詐戰警個人版」可協助民眾及時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊內容、偵測上網活動安全及掃描惡意應用程式，全面防堵詐騙風險，自去年 11 月上線後，已辨識 3,000 萬通來電 / 簡訊，守護民眾個資財產安全。並以創新科技推出「安心 Call」雙向隱碼服務，保障電子商務時代物流過程中的個資安全，累計成功保護 2,000 萬筆通話，降低 90% 個資外洩相關詐騙。

世界級永續標竿 榮獲國際永續評比肯定