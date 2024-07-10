台灣大未歸還超額頻譜遭NCC開罰30萬 台灣大回應了

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 20:11

台灣大 (3045-TW) 合併台灣之星後，應於 6 月 30 日歸還超額頻譜，不過台灣大並未履行，今 (10) 日遭 NCC 開罰 30 萬元，並要求台灣大限期改正，否則將開罰 300 萬元。對此，台灣大回應， NCC 無法體恤業者在網路整併執行上的高度困難，罔顧原台灣之星 280 萬用戶權益，深感遺憾。

台灣大指出，NCC 在今年 1 月 18 日核准台灣大與台灣之星合併，並可立即開始進行網路整併，給予 18 個月時間進行網路整併。但後續公平會、數發部陸續發文，提醒台灣大哥大僅能於合併基準日後，也就是 2023 年 12 月 1 日，才能進行網路整併，導致原給予 18 個月的整併期，被壓縮到只剩 7 個月。

台灣大進一步提到，過程中持續向主管機關爭取，今日也向 NCC 再次表明，自願再縮短網路整併需求期程，由原訂明年 5 月提前到今年底，但 NCC 僅給予 3 天期限，實屬強人所難。