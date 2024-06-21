〈台灣大股東會〉蔡明忠：力拚3至5年內EPS重返電信第一 競爭不只靠價格戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 16:18

台灣大 (3045-TW) 今 (21) 日召開股東會，會中針對小股東詢問獲利狀況，董事長蔡明忠表示，希望未來 3 至 5 年內 EPS 可以重返電信業第一，未來的競爭不是只有靠價格，要靠「膽」、「智慧」，這是台灣大重要的目標。

台灣大去年 12 月 1 日合併台灣之星，用戶規模擴大至千萬，奠基 3.5GHz 黃金頻段 100MHz 最大頻寬、搭配 700MHz + 900MHz 關鍵雙低頻，提供廣涵蓋、高速率網路服務，及多元獨門方案。

此外，台灣大運用「Telco+Tech」策略，在 5G、電商及家用寬頻三大引擎助攻下，發揮合併綜效，加上 12 月併入台灣之星的貢獻，2023 年全年營收 1833 億元，年增 6%，再創新高；EBITDA 358 億元，年增 4%；稅後純益 123 億元，每股純益 4.33 元，寫 4 年以來新高。

蔡明忠表示，雖然不能做財務上的預測，但台灣大會在 EPS 上持續努力，希望在 3 至 5 年內，在獲利上有可以看到長足的成長，力拚重返電信業第一。