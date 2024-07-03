AI光彩盛年，掌握輪動節奏，把握最好賺的行情，接下來換「他」表現!

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 19:00

週三 (3 日) 台股因昨晚美國聯準會主席鮑爾放鴿，帶動美股四大指數同步以漲勢作收的背景之下，台股期現貨同步以高盤的格局反應開出，電子股量能略有補放，金融與航運聯手助攻，金融股亦再創新高，讓指數保持在兩萬三附近震盪整理。今日 OTC 指數連續補量並再創新高，這意味著台股行情在此進入盤整時期，中小型股陸續跟上輪動表現。隨著全球 AI 技術的快速發展，多頭漲勢開始擴散，水冷、機器人、設備、電力、算力、IP、機殼、被動元件、連接器、封測、光通訊等都有強勢股，這是大行情展開的訊號，最好賺的行情來了。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，當全市場還在關注美國聯準會今年降不降息，降一次還是兩三次時，這都不是重點，聯準會主席鮑爾的態度堅決，在沒有看見有效抑制通膨前，不會輕易鬆口降息時間。鄭瑞宗認為，降息只是早晚的事，不要對此時間點太過糾結，現在台股因指數陷入盤整時期，把重心放在中小型股上面。水冷散熱受惠 AI PC、NB 進入旺季，以及 GB200 要拉貨，(3324-TW)雙鴻、(3017-TW)奇鋐、(8996-TW)高力、(3483-TW)力致業績都會好，其中 (3483-TW) 力致今年第四季開始出貨水冷新產品，加上原本 NB 用散熱產品進入旺季，今年又有 AI PC 助攻，同時推出新 SVC 產品取代風扇散熱，今年保守看待 EPS 都有接近 10 元的實力。在 AI 趨勢帶動下，明年水冷產品大爆發，2025 年下半年還要推出浸沒液冷產品，本業與轉機題材同步加持，2025 年有機會大爆發，以 (3324-TW) 雙鴻、(3017-TW)奇鋐本益比介於 40~50 倍，在主流的帶動下，力致有機會慢慢比價上去。

GB200 供應商 (3665-TW) 貿聯，專注於連接器和線束產品的設計和製造，其產品廣泛應用於汽車、通訊和工業領域。隨著電動車和智能汽車市場的快速增長，貿聯的連接器和線束產品需求預計將大幅上升。這次拿下電力束台灣獨家訂單，第三季業績樂觀，外資這次調高目標價至 490 元，以明年題材與展望來看，法人目標價給的太保守，本益比 20~25 倍以上仍屬合理，今日股價漲至 395 再創新高，上檔無壓力，還有相當大的表現空間可期。

鄭瑞宗指出，除了貿聯外，還有另一檔 GB200 獨家供應商則是 (6449-TW) 鈺邦，都是第三季出貨。鈺邦的 SP-CAP 電容產品，是台廠唯一被輝達 (NVIDIA) 認證的公司，用在 GPU 旁，一顆 GPU 要配 20 顆 SP-CAP，毛利率 > 50%，對目前毛利率 30% 的鈺邦是非常大的利多，再來要出貨 GB200 伺服器，會帶動獲利大好，股價高檔整理好幾天了，隨時可望補量繼續攻擊。

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先前持續分享的 AI 機器人 (2464-TW) 盟力、(2359-TW)所羅門表現都不錯，上次採訪分享的數字遠強於這兩家「最新機器人精品股 X4XX」，就是 (5474-TW) 聰泰。AI 機器人都需要影像擷取卡，台灣與輝達合作的廠商只有兩家，分別是 (5474-TW) 聰泰與 (2417-TW) 圓剛，圓剛今日雖最早漲停，但聰泰才是龍頭，軟體能力最強，高速影像擷取卡最厲害。隨著 NV、AMD 推出新 GPU，AI 客戶都要升級影像擷取卡，第三季業績會非常好，第一季 EPS 賺 1.37 元，今年可望達十位數的 1 字頭，所羅門賺 3 元都能漲到 184.5，聰泰今日漲停板 191 創新高，有機會成為超級飆股，會員周一 172 進場，早上 175 再買，目前漲停全部大賺。

AI 衍生出來的題材太多了，生成式 AI 對於電力、算力的需求超級大，還衍生出綠能、核能、重電與算力中心的龐大新商機，其中 (3312-TW) 弘憶股作為算力領域的重要參與者，專注於高性能計算解決方案。隨著大數據、人工智能和雲計算的快速發展，高性能計算的需求將顯著增長，這將為弘憶股帶來巨大的市場機會。之前投入 4.5E 購買 H100 建置的算力中心將於第三季營運貢獻營收，目前 AI 對算力需求是無底洞，算力只要建立起來就可馬上租賃銷售一空，每 18 個月就可回收所有投資，據此估算明年 EPS 將 > 4.5 元，算力、電力都是 AI 的硬需求，本益比高達數十倍，股價表現空間大。

算力股 (3312-TW) 弘憶股目前漲多整理休息一下，(3466-TW)德晉有美超微家族入主，後面要在印度設置算力中心，股價創高拉回整理近三周，這邊隨時接棒大漲。另外還鎖定一檔「X0XX」，算力、電力都是發展 AI 的硬需求，未來就是要飆，完全就是送分題。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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