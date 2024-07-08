加權強強滾，個股冷颼颼，而這幾個族群題材正在醞釀，準備迎戰2024下半年成為最強飆股群
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:30
週一台北股市期現貨雖同步以平低的格局開出，但加權在大型權值股 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海與金融類股創新高助攻之下，盤勢再度刷新來到 24011 新高點。中小型股方面一開盤也不遑多讓，但從 OTC 指數前五分鐘再創高後瞬間拉回就可以看出今日有撐指數出中小型的氛圍在裡面。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，從今日創高的盤勢與早盤上市加上櫃下跌家數不到 9 點半前即超過一千家以上，搞得好像大家三、四百點以上一樣。不過，加權與 OTC 指數今日皆有量增的情況，行進間換手的可能仍最高，因為這一路創高的過程，類似今天的現象出現太多次了，日後皆還是持續創高。鄭瑞宗認為，操作不預設立場、不摸頭猜底，順勢而為即可。目前趨勢既然在多方，就要趁洗盤拉回來時找正在浪頭上被錯殺的好股票。
大華國際投顧鄭瑞宗指出，像是 IP 股 (3228-TW) 金麗科六月營收為 0.55 億，年增 99%，雖比五月下滑 21%，但魔鬼藏在細節裡，6 月營收內容包含 PCIE 相關款項，並且營收可能就是未來的低點。金麗科 64 位元 CPU 明年要量產搶攻大陸市場，PCIE 就是等入帳，兩個產品客戶都分別至少有五個，是明年驅動業績成長的最大動能。
先前持續分享的機器人股 (2464-TW) 盟立今日再創新高來到 98.5 元，鄭瑞宗分析師從 50 元以下即分享盟立，此檔在當時 (2359-TW) 所羅門持續創高，卻被忽略的低價機器人概念股，果然跟進比價並於近期展現超強的走勢。而最新分享的另一檔機器人精品股為 (5474-TW) 聰泰。所有 AI 機器人產品都需要這關鍵零組件，聰泰軟體技術最強，又是龍頭廠商，隨著 AI 客戶升級需求爆發，第三季將迎來強勁成長，今年 EPS 有機會進階到十位數，明年更有機會倍數成長，以所羅門今年約 3 元，本益比超過 60 倍，聰泰相比之下真的被低估太多了，未來股價表現空間恐怕不只翻倍。AI 機器人都需要影像擷取卡，台灣與輝達合作的廠商只有兩家，分別是 (5474-TW) 聰泰與 (2417-TW) 圓剛，但聰泰才是龍頭，軟體能力最強，高速影像擷取卡最厲害。隨著 NV、AMD 推出新 GPU，AI 客戶都要升級影像擷取卡，第三季業績會非常好。
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GB200第三季是密集備料期，台廠獨家供應商(3665-TW)貿聯在今日格局中兩度翻紅，有換手的現象。外資對於貿聯的目標價為490，以今年EPS有機會上看20，明年更可能來到30元來看，(3533-TW)嘉澤的本益比都有25~27倍，貿聯的比價空間自有倍漲的實力。
另一檔GB200獨家為(6449-TW)鈺邦，近日股價拉回是受到(8039-TW)台虹公告處分2262張所致，這種非基本面因素導致的短線拉回，反而是好買點，因為這種單一事件無關基本面，這次鈺邦打入GB200拿下GB200獨家訂單，第三季效益就會展現，能打入NV並拿到獨家訂單的都是最強的，第三季隨業績走升，必有大行情。6月營收2.78億，月增2.69%，年增20%穩健向上，第三季可望隨GB200拉貨持續加溫，明年獲利將上看1X元，目前本益比小於12倍，這空間非常大，加上短線籌碼洗乾淨了，估計很快就會挑戰除息前173.5元高點，拉回還是要找機會切入。
GB200伺服器的需求旺、NB也進入暑假旺季，帶動水冷相關進入拉貨期，其中(4543-TW)萬在6月營收估計不錯，7月水冷用的水箱積極出貨，將帶動營收強勁走揚，股價整理超過一個月，近期在關鍵邊際的位置向上發動表態，這次再攻擊訊號出來，股價有機會過高。還有一檔(3483-TW)力致，今年第四季開始出貨水冷新產品，加上原本NB用散熱產品進入旺季，今年又有AI PC助攻，同時推出新SVC產品取代風扇散熱，今年保守看待EPS都有接近10元的實力。以(3324-TW)雙鴻、(3017-TW)奇鋐本益比介於40~50倍，力致有機會跟著比價上去。
鄭瑞宗強調，算力股受惠生成式 AI，市場對於算力需求太大，GPU 又大缺，現階段投入算力中心，只要 18 個月就可回收，這是一門非常賺錢的好生意，自然會帶動股價大漲。上週 (3312-TW) 弘憶股大漲創新高 100.5 元，目前整理高檔換手中，長線趨勢不變，股價早晚要站上三位數字。(3466-TW)德晉則受惠美超微家族入主，將於印度建置規模更大的算力中心，市場預估明年 EPS 將大於 10 元，以美超微的實力，這數字不難達成。「算力新飆股 X0XX」，上週創高，今日小跌，這也是好買點，同樣建置算力中心，同時還有碳交易的題材，又是一檔雙刀流題材股，股價有倍漲空間的實力。另外還有 800G、CPO 等相關產品要開始出貨，網通、光通訊、CPO 將逐步成為主流，已鎖定 2~3 檔「XXXX 精品飆股」，隨時準備出手買進。「777 加倍專案」就是要帶大家買第三季最強業績股，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
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