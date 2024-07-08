加權強強滾，個股冷颼颼，而這幾個族群題材正在醞釀，準備迎戰2024下半年成為最強飆股群

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 18:30

大華國際投顧鄭瑞宗表示，從今日創高的盤勢與早盤上市加上櫃下跌家數不到 9 點半前即超過一千家以上，搞得好像大家三、四百點以上一樣。不過，加權與 OTC 指數今日皆有量增的情況，行進間換手的可能仍最高，因為這一路創高的過程，類似今天的現象出現太多次了，日後皆還是持續創高。鄭瑞宗認為，操作不預設立場、不摸頭猜底，順勢而為即可。目前趨勢既然在多方，就要趁洗盤拉回來時找正在浪頭上被錯殺的好股票。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，像是 IP 股 (3228-TW) 金麗科六月營收為 0.55 億，年增 99%，雖比五月下滑 21%，但魔鬼藏在細節裡，6 月營收內容包含 PCIE 相關款項，並且營收可能就是未來的低點。金麗科 64 位元 CPU 明年要量產搶攻大陸市場，PCIE 就是等入帳，兩個產品客戶都分別至少有五個，是明年驅動業績成長的最大動能。

先前持續分享的機器人股 (2464-TW) 盟立今日再創新高來到 98.5 元，鄭瑞宗分析師從 50 元以下即分享盟立，此檔在當時 (2359-TW) 所羅門持續創高，卻被忽略的低價機器人概念股，果然跟進比價並於近期展現超強的走勢。而最新分享的另一檔機器人精品股為 (5474-TW) 聰泰。所有 AI 機器人產品都需要這關鍵零組件，聰泰軟體技術最強，又是龍頭廠商，隨著 AI 客戶升級需求爆發，第三季將迎來強勁成長，今年 EPS 有機會進階到十位數，明年更有機會倍數成長，以所羅門今年約 3 元，本益比超過 60 倍，聰泰相比之下真的被低估太多了，未來股價表現空間恐怕不只翻倍。AI 機器人都需要影像擷取卡，台灣與輝達合作的廠商只有兩家，分別是 (5474-TW) 聰泰與 (2417-TW) 圓剛，但聰泰才是龍頭，軟體能力最強，高速影像擷取卡最厲害。隨著 NV、AMD 推出新 GPU，AI 客戶都要升級影像擷取卡，第三季業績會非常好。

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鄭瑞宗強調，算力股受惠生成式 AI，市場對於算力需求太大，GPU 又大缺，現階段投入算力中心，只要 18 個月就可回收，這是一門非常賺錢的好生意，自然會帶動股價大漲。上週 (3312-TW) 弘憶股大漲創新高 100.5 元，目前整理高檔換手中，長線趨勢不變，股價早晚要站上三位數字。(3466-TW)德晉則受惠美超微家族入主，將於印度建置規模更大的算力中心，市場預估明年 EPS 將大於 10 元，以美超微的實力，這數字不難達成。「算力新飆股 X0XX」，上週創高，今日小跌，這也是好買點，同樣建置算力中心，同時還有碳交易的題材，又是一檔雙刀流題材股，股價有倍漲空間的實力。另外還有 800G、CPO 等相關產品要開始出貨，網通、光通訊、CPO 將逐步成為主流，已鎖定 2~3 檔「XXXX 精品飆股」，隨時準備出手買進。「777 加倍專案」就是要帶大家買第三季最強業績股，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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