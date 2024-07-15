盤中速報 - 鴻名(3021)急拉3.86%報29.65元，成交1,932張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 13:13
鴻名(3021-TW)近5分K漲速3.86%，15日13:13報29.65元，成交1,932張，今日漲幅為4.77％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鴻名(3021-TW)近5日股價上漲5.2%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.91%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+80 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+494 張
- 融券增減：+7 張
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