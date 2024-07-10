台股大怒神洗盤，不要跟股票談戀愛，操作這個族群，將決定你是翻身還是翻車，只在你一念之間

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 19:00

週三台股在經歷過週二大怒神震撼教育後即迅速止穩，並於今日收盤收出新高價 24007 點。昨日週二 (7 月 9 日)，台股再創新高來到 24126 後隨即出現快速拉回的走勢，可以從漲 248 點到跌 270 點，上下振幅點數達 518 點。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，原先早盤開盤只有加權明顯補量，OTC 量縮止穩，但對比上次採訪時的交易日 (週一，8 日)，是拉權值出中小型的盤勢相比之下，昨天早盤 OTC 指數的量縮顯得格外重要。然而好景不長，盤勢在 9 點 35 分至 9 點 45 分見高後即快速拉回，也牽動 OTC 指數跟著補量下跌，盤中下跌家數一度來到一千四百家左右，所幸在 10 點 10 分左右即出現止穩現象，又是一個大怒神洗盤，有很多人在此翻車了，但鄭瑞宗說，靈活操作，不跟股票談戀愛，這其實是一個翻身的機會。

鄭瑞宗分析師進一步說，聰泰再度展現數字上的優勢，因相比其他機器人股，數字強出太多，去年每股賺 5.07 元，今年第一季賺 1.37 元，AI 客戶第三季要全面升級影像擷取卡，將帶來強力拉貨動能，在拉貨潮的帶動下，今年有機會大賺 11 元，相比羅昇第一季 0 元，所羅門 0.21 元，盟立 0.06 元強太多，當市場回歸基本面的業績股，這樣的標的就會走一波大行情。而聰泰軟體技術最強，又是龍頭廠商，隨著 AI 客戶升級需求爆發，第三季將迎來強勁成長。以所羅門約 3 元，本益比超過 60 倍，聰泰相比之下真的被低估太多了，未來股價表現空間只能用翻倍來形容。聰泰在我們進場時還有一次除息，今日還原權值為 213.5，172 元進場大賺 41.5 元達 24%，很快就要超過三成

現在不只是 AI 對算力需求太大，並且主權式 AI 未來也是重點，算力即是國力的時代來臨，算力將成兵家必爭之地，有投入算力中心的公司，未來股價都大有可為，(3466-TW) 德晉是美超微家族入主，也要在印度建算力中心，還有「算力飆股 X0XX」也持續建置算力中心中，都是下半年的新主流。

↓↓點擊加入LINE官方帳號↓↓

ID:@s168178

追蹤獲取更多領先市場的資訊

而第三檔「輝達 GB200 獨家供應商 X4XX」漸漸浮出臺面，8 月將進貨可觀數量的新機台給後續輝達的訂單，訂單特別大且交貨期又很短，屬於急單，因為 GB200 趕著要出貨，後面業績將一飛衝天，股價將有可觀的大行情，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

今日留言「手機號碼」

號碼中有 7 就是本月幸運星

加入鄭老師會員就給「七折優惠」

再加碼一檔最新飆股

02-23628000

台積電休兵... 中小型股就噴出！輝達 GB200 急著出貨！這家拿下全球獨家急單！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@s168178

YT 頻道 https://www.youtube.com/@stockmaster168