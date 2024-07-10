台股大怒神洗盤，不要跟股票談戀愛，操作這個族群，將決定你是翻身還是翻車，只在你一念之間
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 19:00
週三台股在經歷過週二大怒神震撼教育後即迅速止穩，並於今日收盤收出新高價 24007 點。昨日週二 (7 月 9 日)，台股再創新高來到 24126 後隨即出現快速拉回的走勢，可以從漲 248 點到跌 270 點，上下振幅點數達 518 點。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，原先早盤開盤只有加權明顯補量，OTC 量縮止穩，但對比上次採訪時的交易日 (週一，8 日)，是拉權值出中小型的盤勢相比之下，昨天早盤 OTC 指數的量縮顯得格外重要。然而好景不長，盤勢在 9 點 35 分至 9 點 45 分見高後即快速拉回，也牽動 OTC 指數跟著補量下跌，盤中下跌家數一度來到一千四百家左右，所幸在 10 點 10 分左右即出現止穩現象，又是一個大怒神洗盤，有很多人在此翻車了，但鄭瑞宗說，靈活操作，不跟股票談戀愛，這其實是一個翻身的機會。
大華國際投顧鄭瑞宗分析師指出，當盤勢快速修正的同時，是最佳檢視持股的好時機，鄭瑞宗也一再強調漲時重勢，跌時重質，昨日快速拉回的同時，先前持續分享的好股票反而逆勢抗跌，像是分享過的機器人精品股 (5474-TW) 聰泰，盤勢在殺，聰泰還能逆勢抗跌並收漲近 5%，今日聰泰繼續創新高來到 210 元，有體質的業績股，仍是抗跌的最佳利器。
鄭瑞宗分析師進一步說，聰泰再度展現數字上的優勢，因相比其他機器人股，數字強出太多，去年每股賺 5.07 元，今年第一季賺 1.37 元，AI 客戶第三季要全面升級影像擷取卡，將帶來強力拉貨動能，在拉貨潮的帶動下，今年有機會大賺 11 元，相比羅昇第一季 0 元，所羅門 0.21 元，盟立 0.06 元強太多，當市場回歸基本面的業績股，這樣的標的就會走一波大行情。而聰泰軟體技術最強，又是龍頭廠商，隨著 AI 客戶升級需求爆發，第三季將迎來強勁成長。以所羅門約 3 元，本益比超過 60 倍，聰泰相比之下真的被低估太多了，未來股價表現空間只能用翻倍來形容。聰泰在我們進場時還有一次除息，今日還原權值為 213.5，172 元進場大賺 41.5 元達 24%，很快就要超過三成
另外昨日逆勢抗跌還有一個族群，也是鄭瑞宗分析師分享一段時間的算力股，市場演出大怒神的同時，盤面中一堆強勢股反轉，如昆盈、佶優、盟立、圓剛、安可、訊芯、光聖、晶彩科、博磊、正達、昇陽半、一詮、新復興、錸德、羅昇、陽程、惠友、鈺德等，其中有些拉回可以買，有些數字根本太差，炒個題材就漲很多倍的，真的不值得著墨。具備算力中心題材的 (2392-TW) 正崴、(6806-TW)森崴能源與 (6561-TW) 是方股價都大漲，鄭瑞宗分析師帶會員佈局的 (3312-TW) 弘憶股也大漲，特別是昨日到今日，盤中股價不懼大跌甩尾，仍逆勢上漲，今天鎖漲停持續創新高見到百位數價位。
現在不只是 AI 對算力需求太大，並且主權式 AI 未來也是重點，算力即是國力的時代來臨，算力將成兵家必爭之地，有投入算力中心的公司，未來股價都大有可為，(3466-TW) 德晉是美超微家族入主，也要在印度建算力中心，還有「算力飆股 X0XX」也持續建置算力中心中，都是下半年的新主流。
↓↓點擊加入LINE官方帳號↓↓
https://lin.ee/oiwWmOx
ID:@s168178
追蹤獲取更多領先市場的資訊
GB200 的部分，獨家的則持續看好 (3665-TW) 貿聯、(6449-TW)鈺邦獨家訂單的優勢，將帶動下半年業績持續走升，近期回檔皆是好的切入點，都是後面法人會大買的好標的，(2317-TW)鴻海、(2382-TW)廣達都大漲，主要也是反應 GB200 將帶來強大出貨動能，零組件這塊一定會有大行情，獨家的將會是最棒。
而第三檔「輝達 GB200 獨家供應商 X4XX」漸漸浮出臺面，8 月將進貨可觀數量的新機台給後續輝達的訂單，訂單特別大且交貨期又很短，屬於急單，因為 GB200 趕著要出貨，後面業績將一飛衝天，股價將有可觀的大行情，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。
採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
今日留言「手機號碼」
號碼中有 7 就是本月幸運星
加入鄭老師會員就給「七折優惠」
再加碼一檔最新飆股
02-23628000
台積電休兵... 中小型股就噴出！輝達 GB200 急著出貨！這家拿下全球獨家急單！
LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx
ID:@s168178
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#多頭均線上攻
#動能指標上漲股
#營收獲利增加
延伸閱讀
- 低價起漲的機器人股！你抓到「它」了嗎？
- 台股創高，體感大跌，如何操作?佈局「隱藏綠電飆股」就對了!
- 加權強強滾，個股冷颼颼，而這幾個族群題材正在醞釀，準備迎戰2024下半年成為最強飆股群
- 機器人少不了他!! 機器視覺的關鍵技術就看這2家
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇