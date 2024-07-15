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鉅亨速報

盤中速報 - 高力(8996)大跌7.16%，報421.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:05

高力(8996-TW)15日10:05股價下跌32.5元，報421.5元，跌幅7.16%，成交3,418張。

高力(8996-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。

近5日股價下跌7.35%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-454 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：-353 張
  • 自營商買賣超：-83 張
  • 融資增減：-357 張
  • 融券增減：-449 張

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