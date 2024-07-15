盤中速報 - 高力(8996)大跌7.16%，報421.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:05
高力(8996-TW)15日10:05股價下跌32.5元，報421.5元，跌幅7.16%，成交3,418張。
高力(8996-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。
近5日股價下跌7.35%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-454 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：-353 張
- 自營商買賣超：-83 張
- 融資增減：-357 張
- 融券增減：-449 張
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