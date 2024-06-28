台股富酬者聯盟，AI最強戰力集結!!特別是這族群的「他」將成為最強數字精品股!!

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 19:30

台股週一受上週五 (28 日) 美股季底結帳壓力，使四大指數終場呈現漲跌互見的背景之下，台股期現貨以高低不同步的格局反應開出，其中美股僅費半指數拉高作收，NASDAQ 創高後拉回。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台股在歷經輝達創高後的修正與利空拉回後，指數仍能維持在兩萬三附近震盪，間接的又完成了洗盤的動作，畢竟國際股市沒有重大拉回之前，台股能拉回的空間實在有限。近來美國聯準會官員陸續放話，一下說今年不降息，股市就震盪，一下又說今年要降息一次，明年要降四次，股市又再次動盪，今年截至目前的漲跌話題，完全圍繞在聯準會、通膨、AI 相關。盤勢短線以來，以技術面的角度來說，確實有過熱的疑慮，不過產業基本面都有跟上來，若是出現修正，只要不是黑天鵝引發的，拉回的幅度真的有限。今天 OTC 指數持續補量創新高，盤勢又進入盤整出飆股的格局，此時資金輪動非常快速，先前強勢的族群有續強的現象，不過也有新族群在洗盤過程嶄露頭角，本篇將娓娓道來。

降不降息話題的邊際效應持續遞減，不同官員每天改變說法實在討厭，但可確認的是早晚要降息，請大家不要太糾結在這點，把重心放在人類第四次工業革命「AI」。市場近來另一話題放在外資淨空單創今年以來的新高，鄭瑞宗分析師表示，引發話題者僅是自己嚇自己，市場資金的組成分子太多元，有做多一定有做空，走勢會說話，往那邊發展才是最真實的答案，強勢的市場才會有最多的空單，就像當初的特斯拉以及現在的輝達，都是空單最多的股票，股價也都漲最兇。在者台股進入除權息旺季月份，6、7、8、9 月份指數都會有蒸發，7、8 兩月份最為明顯，外資提防修正走勢用空單避險也不奇怪，台股目前沒有大跌的條件，上週喊著出清股票的，要不了兩天就會乖乖買回來了。

現階段市場對 AI 的需求太大，不僅 GB200 伺服器今年出貨上修多 1 萬台，系統廠要開始全面備料，生成式 AI 對於電力、算力的需求又跟無底洞一樣，就衍生出綠能、核能、重電與算力中心的龐大新商機，下半年的台股題材真的太多，真的是越看越興奮，所以我一直告訴大家這幾天震盪不要擔心，洗盤反而讓好多股票成為天上掉下來的禮物，好好抓住機會。

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在 COMPUTEX 後市場太多題材，水冷目前大缺貨，第一波受惠拉貨的會是 (3017-TW) 奇鋐、(3324-TW) 雙鴻、(8996-TW) 高力，而股價最被低估的則是 (3483-TW) 力致，第三季先出貨 AI PC，NB 用的 SVC 新產品，第四季水冷出貨，跟上這波 AI 大浪，今年每股 EPS 上看 10 元，明年一舉大增至 2 字頭，股價落後前面三檔太多，EPS 甚至高於高力，比價空間超過一倍。

(6449-TW) 鈺邦的 SP-CAP 電容則是 GB200 台廠獨家供應商，第三季將展現出貨動能，毛利率又高於 50%，又是獨家，股價有大行情，今年估賺 7 元，明年有機會翻倍，AI 相關的本益比不低於 20 倍，獨家訂單要更高，股價一樣有倍漲的實力。GB200 獨家供應商還有另一檔 (3665-TW) 貿聯，貿聯打入輝達 GB200 供應鏈，出貨產品包括電力相關的 Power whip、Rack Busbar 及 Busbar 連接器，還包括櫃內的資料傳輸線束等為台灣獨家，第三季拉貨潮貨將帶動業績走高，去年每股賺 14 元，今年上看 18 元，明年更上看 2 字頭，因為是獨家，本益比換算股價空間亦近漲倍的實力。還有算力股也值得留意，像 (3312) 弘憶股，今日早盤再創 92.9 元新高，之前共投入 4.5 億資金買進 H100 建置的算力中心，將於第三季開始營運，要把算力以租賃的方式賣出去，這塊現在市場非常大，因為生成式 AI 對於算力需求太大，根本是無底洞，相關投資只要 18 個月就可回收，以此計算明年公司 EPS 上看 4.5 元，近期日本相關股票也都是大漲，股價還有成長空間可期。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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