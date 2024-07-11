〈焦點股〉晟銘電下半年有望逐季成長 股價帶量挑戰前高

晟銘電今天早盤以 95 元開高走高，盤中最高漲至 99.3 元，漲逾半根停板，挑戰前高，雖然隨後漲幅收斂至 2.89%，仍站穩所有均線，開盤 1 小時成交量超過 2 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連 2 個交易日買超，合計買超 4151 張。