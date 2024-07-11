〈焦點股〉晟銘電下半年有望逐季成長 股價帶量挑戰前高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-11 10:28
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 隨著下半年新品陸續出貨，加上第四季開始包含液冷機櫃、整合系統產品等都會開始出貨，看好下半年逐季成長，激勵今 (11) 日股價帶量衝高，一度漲逾半根停板，最高漲至 99.3 元，挑戰前高 99.7 元。
晟銘電今天早盤以 95 元開高走高，盤中最高漲至 99.3 元，漲逾半根停板，挑戰前高，雖然隨後漲幅收斂至 2.89%，仍站穩所有均線，開盤 1 小時成交量超過 2 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連 2 個交易日買超，合計買超 4151 張。
晟銘電看好，輝達 (NVDA-US) 的 GB200 架構帶動液冷商機，除了水對氣、水對水的液冷散熱方案，也將進一步使用到「side car」液冷機櫃，因此可望推升整體營運。
另外，晟銘電也攜手嘉澤 (3533-TW)、高力 (8996-TW) 與泰碩 (3338-TW) 成為液冷機櫃的合作夥伴，晟銘電自製機殼、分歧管與機構件，快接頭來自嘉澤，CDU(冷卻分配器) 來自高力，泰碩則負責水冷板。
晟銘電泰國廠目前正在建置中，預期明年投產，廠區約 6.9 萬平方米，正式投產後產能可提升 3 成，包含機殼、機櫃以及液冷產品都將導入。
晟銘電 6 月營收 9.13 億元，月增 5.24%，年增 96.67%。第二季營收 26.05 億元，季增 78.5%，年增 93%。累計今年上半年營收 40.65 億元，年增 40.9%。
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