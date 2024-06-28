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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高力(8996-TW)目標價調升至533元，幅度約5.23%

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對高力(8996-TW)提出目標價估值：中位數由506.5元上修至533元，調升幅度5.23%。其中最高估值630元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予高力(8996-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。

高力(8996-TW)今(28日)收盤價為486元。近5日股價下跌1.66%，相關電機機械近5日下跌1.43%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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