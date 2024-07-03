search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 高力(8996)大漲7%，報496.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:11

高力(8996-TW)03日09:11股價上漲32.5元，報496.5元，漲幅7%，成交2,250張。

高力(8996-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。

近5日股價下跌1.07%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,866 張
  • 外資買賣超：-998 張
  • 投信買賣超：-769 張
  • 自營商買賣超：-99 張
  • 融資增減：-229 張
  • 融券增減：-256 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23048.40.74%
高力5038.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中強短弱
高力

77.78%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
高力

77.78%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
高力

77.78%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty