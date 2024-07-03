盤中速報 - 高力(8996)大漲7%，報496.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:11
高力(8996-TW)03日09:11股價上漲32.5元，報496.5元，漲幅7%，成交2,250張。
高力(8996-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。
近5日股價下跌1.07%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,866 張
- 外資買賣超：-998 張
- 投信買賣超：-769 張
- 自營商買賣超：-99 張
- 融資增減：-229 張
- 融券增減：-256 張
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