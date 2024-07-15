盤中速報 - 鈺邦(6449)股價拉至漲停，漲停價184.5元，成交6,970張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:51
鈺邦(6449-TW)15日09:51上漲16.5元，股價漲停報184.5元，委買2張、委賣629張，成交6,970張。
主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲1.91%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：-348 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+411 張
- 融資增減：+481 張
- 融券增減：+4 張
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