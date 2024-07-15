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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺邦(6449)大漲7.14%，報180元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:36

鈺邦(6449-TW)15日09:36股價上漲12元，報180.0元，漲幅7.14%，成交4,870張。

鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。

近5日股價上漲6.33%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+63 張
  • 外資買賣超：-348 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+411 張
  • 融資增減：+481 張
  • 融券增減：+4 張

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