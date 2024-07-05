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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺邦(6449)急跌-3.46%報153.5元，成交1,175張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:43

鈺邦(6449-TW)近5分K跌速3.46%，05日09:43報153.5元，成交1,175張，今日跌幅為3.76％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺邦(6449-TW)近5日股價下跌0.31%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.52%。集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-192 張
  • 外資買賣超：-523 張
  • 投信買賣超：+310 張
  • 自營商買賣超：+21 張
  • 融資增減：-761 張
  • 融券增減：-12 張

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