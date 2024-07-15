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鉅亨速報

盤中速報 - 晟銘電(3013)股價拉至漲停，漲停價110.5元，成交33,539張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:47

晟銘電(3013-TW)15日09:47上漲10元，股價漲停報110.5元，委買2,585張，成交33,539張。

主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊近5日上漲0.34%。

晟銘電(3013-TW)近5日股價上漲11.67%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,072 張
  • 外資買賣超：+5,439 張
  • 投信買賣超：+786 張
  • 自營商買賣超：+847 張
  • 融資增減：+2,001 張
  • 融券增減：+41 張

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