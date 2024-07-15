盤中速報 - 晟銘電(3013)大漲7.46%，報108元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:06
晟銘電(3013-TW)15日09:06股價上漲7.5元，報108.0元，漲幅7.46%，成交9,648張。
晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
近5日股價上漲11.67%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,072 張
- 外資買賣超：+5,439 張
- 投信買賣超：+786 張
- 自營商買賣超：+847 張
- 融資增減：+2,001 張
- 融券增減：+41 張
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