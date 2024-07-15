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鉅亨速報

盤中速報 - 晉倫(6151)急跌-3.61%報34.7元，成交1,990張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:28

晉倫(6151-TW)近5分K跌速3.61%，15日09:28報34.7元，成交1,990張，今日漲幅為3.74％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晉倫(6151-TW)近5日股價上漲19.89%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌7.87%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+741 張
  • 融券增減：+16 張

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